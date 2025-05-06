Губернатор Западной Явы Деди Мульяди предложил ввести вазэктомию в качестве условия для получения социальной помощи. Инициатива вызвала оживлённые дискуссии среди политических и религиозных кругов Индонезии, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона предложил мужчинам из малообеспеченных семей добровольно пройти вазэктомию в рамках программы по снижению уровня бедности. За прохождение процедуры предлагается единовременная выплата в размере 500 000 индонезийских рупий (около 30 долларов).

"Мы стремимся к справедливому распределению помощи. Если вазэктомия способна сбалансировать нагрузку на семью, это стоит учитывать", — отметил губернатор.

Однако предложение встретило серьезную критику со стороны религиозных лидеров. Совет улемов Индонезии (MUI) в Западной Яве напомнил, что вазэктомия признана харамом (запрещенной в исламе) согласно религиозному указу, впервые принятому в 1979 году и подтверждённому в 2012-м. Представители совета выразили обеспокоенность, что подобные меры могут привести к бесплодию и использоваться в неподобающих целях.

Министр по делам семьи Вихаджи прокомментировал, что правительство намерено придерживаться рекомендаций MUI. Он подчеркнул, что вазэктомия разрешается только при соблюдении ряда условий: мужчине должно быть не менее 35 лет, он должен иметь минимум двоих детей и согласие супруги.

Скептически к инициативе отнеслись и в крупнейшей мусульманской организации страны — Nahdlatul Ulama. Представитель организации Ахмад Фахрур Рози подчеркнул, что "вазэктомия не должна становиться обязательным условием для получения социальной помощи", добавив, что существуют другие, менее противоречивые методы планирования семьи.

В ответ на критику Деди Мульяди заявил, что вазэктомия является обратимой процедурой и не означает потерю мужской функции. Он также отметил, что необходимо работать над преодолением общественных заблуждений через образовательные программы.

Тем не менее, министр социальных дел Сайфулла Юсуф призвал к осторожному подходу и необходимости более широкого обсуждения инициативы. По его словам, "социальная помощь должна поддерживать население, а не нарушать его права или убеждения".

Он подчеркнул, что любые подобные меры должны согласовываться с представителями религиозных и правозащитных организаций.