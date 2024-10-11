Степной пожар вспыхнул в Костанайской области
Сегодня, 00:14
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Сегодня, 00:14Сегодня, 00:14
96Фото: скриншот видео
Степной пожар вспыхнул в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Сухая трава загорелась в Алтынсаринском районе в 10 км от села Лихачёвка на открытой территории. В связи усиленными порывами ветра до 25 м/с была угроза распространения огня на лесные участки Лермонтовского лесничества.
"Был задействован вертолёт с ВСУ Авиационной службы КНБ РК. Произведено четыре сброса воды общим объёмом более восьми тонн", – отметили в МЧС.
Благодаря слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пожара на площади 10 тысяч га. Жертв и пострадавших нет.
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