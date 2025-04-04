Благодаря оперативным мерам, пожар удалось локализовать на площади 60 гектаров, что предотвратило дальнейшее его распространение. В настоящее время работы по его ликвидации продолжаются, и пожарные делают всё возможное, чтобы полностью исключить угрозу.

Ранее мы сообщали, что крупный степной пожар тушат в Павлодарской области.