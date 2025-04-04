  • 4 Апреля, 23:22
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Степной пожар в Павлодарской области: пожар локализован на 60 га

Пожарные делают всё возможное, чтобы полностью исключить угрозу распространения огня.

Сегодня, 21:54
АВТОР
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Степной пожар в Павлодарской области: пожар локализован на 60 га Сегодня, 21:54
Сегодня, 21:54
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Благодаря оперативным мерам, пожар удалось локализовать на площади 60 гектаров, что предотвратило дальнейшее его распространение. В настоящее время работы по его ликвидации продолжаются, и пожарные делают всё возможное, чтобы полностью исключить угрозу.

Ранее мы сообщали, что крупный степной пожар тушат в Павлодарской области.

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