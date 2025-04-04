Степной пожар в Павлодарской области: пожар локализован на 60 га
Пожарные делают всё возможное, чтобы полностью исключить угрозу распространения огня.
Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54Сегодня, 21:54
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Благодаря оперативным мерам, пожар удалось локализовать на площади 60 гектаров, что предотвратило дальнейшее его распространение. В настоящее время работы по его ликвидации продолжаются, и пожарные делают всё возможное, чтобы полностью исключить угрозу.
Ранее мы сообщали, что крупный степной пожар тушат в Павлодарской области.
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