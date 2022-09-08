Степной пожар разгорелся в Павлодарской области

Фото: www.instagram.com/pavlodar_tjd

Степной пожар разгорелся в Баянаульском районе Павлодарской области. В борьбе с огнём задействованы 30 добровольцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт ДЧС Павлодарской области.

По данным ДЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 13:35. В Сатпаевском сельском округе на участке Шоктау (110 километров) горит сухая трава. Тушением занимается пожарный пост села Сатпаева и 30 человек добровольного пожарного формирования.

Сухая трава загорелась и в Жанажольском сельском округе вблизи села Жанажол на участках Тас Булак, Буркутты и Кажигельды.

Общая площадь возгорания, сообщение о котором поступило в 12:14, составила 40 гектаров. В тушении степного пожара на этом участке были задействовны четыре сотрудника и одна единица техники ДЧС области, 40 человек добровольного пожарного формирования села Жанажол. В 17:20 огонь был ликвидирован.