Степной пожар потушили в Степногорске
Сегодня, 15:48
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Сегодня, 15:48Сегодня, 15:48
49Фото: ДЧС Акмолинской области
На окраине пригородного посёлка Заводской в Степногорске вспыхнула сухая трава, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, площадь пожара составила 0,5 гектара.
"Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был успешно ликвидирован. ДЧС призывает всех граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении.
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