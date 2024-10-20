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Степной пожар потушили в Степногорске

Сегодня, 15:48
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: ДЧС Акмолинской области

На окраине пригородного посёлка Заводской в Степногорске вспыхнула сухая трава, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, площадь пожара составила 0,5 гектара. 

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар был успешно ликвидирован. ДЧС призывает всех граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности", — говорится в сообщении.

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