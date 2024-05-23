Степень поддержки отечественного машиностроения оценила эксперт

Порядка 300 комбайнов, 1300 тракторов и не менее 300 тысяч деталей для различных поставщиков планирует произвести в этом году в Костанае, передает BaigeNews.kz.

Государство для этого оказывает достаточную поддержку, считает Динара Шукижанова, президент АО "АгромашХолдинг KZ". Компания выпускает колесную самоходную технику, комбайны и тракторы. Оборудование предприятие закупает с помощью Фонда развития промышленности. Условия там лучше, чем в банках второго уровня, хоть и требуют 15%-ной предоплаты, рассказывает руководитель компании.

"Хотелось бы, чтобы была такая совокупная система. То есть, Минсельхоз определяет количество техники, которая ежегодно нужна для обновления парка фермеров. Финансовые институты считают, сколько денег может быть выделено на лизинг фермерам. Соответственно нам потом передается информация, и мы производим необходимый для рынка объем. Тогда это на себестоимость значительно влияет, на количество самой техники, на ее локализацию. Вот такая система замкнутого полного цикла должна быть в идеале, мы к ней сейчас стремимся", - обозначила Динара Шукижанова.

Еще одним подспорьем со стороны государства является освобождение отечественных производителей от уплаты НДС и утильсбора. Две этих пошлины не вкладываются в стоимость производимой сельхозтехники, считает Динара Шукижанова.

Три года назад на базе предприятия был запущен локализационный центр площадью в 36 тысяч квадратных метров. В нем производятся компоненты для комбайнов и автомобилей. Чтобы работа в нем не останавливалась, большое внимание со стороны государства уделяется подготовке казахстанских инженеров.