Сразу в трёх районах Акмолинской области пожарные ликвидировали возгорание сухой травы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"В Кокшетау, Степногорске и в Бурабайском районе произошло возгорание сухой травы на общей площади 16 гектаров. Принятыми спасателями мерами возгорания ликвидированы, пострадавших нет. Причина пожаров выясняется", — говорится в сообщении.

ДЧС просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, во многих регионах страны с приходом тепла начался пожароопасный период. К примеру, в Павлодарской области в эти выходные огнеборцам пришлось тушить мощный пожар в двух дачных садоводствах и обширную территорию поймы Иртыша.

В ВКО для того, чтобы предотвратить пожары на дачах, спасатели используют новейшую технику, в том числе и дроны, с помощью которых регистрируют нарушения пожарной безопасности на дачах.