Стены в плесени, дыры в полу и окнах: мать десятерых детей выживает в арендном жилье от государства

После долгих лет ожидания в качестве очередника на получение квартиры от государства матери десятерых детей Елене Даньковой акимат Толебийского района Туркестанской области выдал арендное жильё. Однако долгожданная квартира не принесла семье радости, а обернулась постоянными переживаниями, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Елена вспоминает, как после вызова в акимат для подписания договора ей пришлось ждать два месяца, прежде чем она наконец получила ключи от трёхкомнатного дома, построенного несколько десятилетий назад.

"Сначала мне позвонили, я сказала, что не могу подойти посмотреть, так как на тот момент сильно болела, у меня была высокая температура. Но мне звонили, настаивали, чтобы я взяла это жильё. Я попросила, чтобы его показали моей маме, но ей не дали туда зайти. Тогда я поверила им на слово, что квартира хорошая. Они заверили, что в ней есть ремонт. В тот период я жила на съёмной квартире и хозяин поднимал цену, мне было невыгодно и я решилась подписать. Мне пообещали, что в ней есть все условия, включая свет и газ. 3 февраля 2022 года я подписала все документы, но мне сказали, что ключей пока нет. Так продолжалось ещё два месяца, и лишь 14 апреля я наконец получила ключи от квартиры", – рассказывает Елена.

Но радость от полученного жилья быстро сменилась разочарованием. Со слов Елены, когда она впервые зашла в квартиру, то была в шоке.

"Дверь была сломана, я не могла её открыть. Хорошо, что сосед помог. Войдя внутрь, я была поражена: всюду валялась чья-то посуда, на полу лежали корпе, как будто здесь кто-то спал или жил. Мне соседи рассказали, что, оказывается, многим предлагали эту квартиру, но они отказывались. Везде оголённые провода, розеток нет. Мой сын сам закрутил розетки, которые есть. Но есть оголённые. Не дай Бог ребёнок маленький засунет туда ручку, там 220 вольт, что будет? Тут сырость очень сильная. Я боюсь в этом холоде держать детей. Когда мы здесь жили, у меня дети постоянно болели: пневмония, высокая температура, я скорую за скорой вызывала. Полов здесь нет, холодно, отопления нет, света нет, здесь темно как в пещере", – говорит женщина.

Из-за невыносимого холода по ночам жить в квартире постоянно невозможно. Женщина вынуждена отправлять детей к бабушке, чтобы они могли выспаться в тепле, без тараканов и невыносимого запаха сырости и плесени.

"Вечером детей отвожу к матери, ночуем у неё. Но у неё всего две комнаты, и она очень болеет, ей нужна тишина. Поэтому с утра до вечера дети находятся здесь. Спасает только то, что дети ходят в школу и детский сад. Здесь почти нет мебели, потому что от сырости она покрывается плесенью. Мы держим минимум мебели здесь, остальное я увезла к матери. Первые несколько лет я бросала эту квартиру, снимала у арендодателей. Но я устала таскать детей с квартиры на квартиру, они устали. И мы вернулись сюда. Почему я должна мучить детей? Я лучше буду мучить акимат, чтобы мне дали нормальное жильё", – говорит Елена.

По её словам, летом этого года ей пришло сообщение, что подошла её очередь на квартиру, но в акимате ответили, что жильё у неё уже есть.

"Я говорю: мне пришло сообщение от 1414, что моя очередь подошла. А они мне отвечают: "Ты же уже получила, мы просто забыли нажать кнопку". Я стала плакать, потому что получается, что моя квартира кому-то уходит. Они начали угрожать, что и эту заберут, мол, другие вообще скитаются на улице. Но пусть забирают, там жить невыносимо. Пусть дадут мне нормальную квартиру", – говорит женщина.

В акимате Толебийского района ответили, что женщине в порядке очереди в начале 2022 года вручили именно эту квартиру. Её приобрели на вторичном рынке. И уверяют, что при передаче многодетной семье квартира была полностью отремонтирована и Елена приняла.

"В настоящее время она отказывается от этой квартиры и просит предоставить новую. Сообщаем, что согласно требованиям закона гражданам, стоящим в очереди, жильё предоставляется только один раз. На сегодняшний день проведено обследование данной квартиры. В результате: внутренние стены были поцарапаны, заплесневели, полы пробиты, а тепловые и электрические сети изношены и вышли из строя. Для проведения реконструкции квартиры будет разработана сметная документация и будет предложено финансирование из районного бюджета на 2025 год", – рассказали в пресс-службе акимата Толебийского района.

Женщина уверяет, что квартира изначально была в ужасном состоянии без ремонта, тепла и электричества. При этом Елена продолжает стоять в очереди на жильё: на сайте hf.kezekte.kz её фамилия значится в списке на 96-м месте. Как так получилось, объяснить в акимате не смогли.

На данный момент семье предложили лишь выделить средства на покупку котла, чтобы в квартире появилось тепло. При этом женщина беспокоится, что эти средства вычтут из выплачиваемой ей адресной социальной помощи. Но в акимате заверили, что средства вычитать из госвыплат не будут.

Даже если квартира будет отапливаться, жить в этой квартире невыносимо – там нужен капитальный ремонт. Елена просит либо отремонтировать квартиру, либо предоставить ей новое жильё, где она могла бы жить с большой семьёй.

Фото: Анастасия Новикова