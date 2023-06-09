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Стену XIX века в Семее превратят в стрит-арт объект
Мастера стрит-арта из Алматы и Семея создают на огромном бетонно-кирпичном полотне в центре города яркое творение. Старинная стена – самый старый холст, на котором довелось работать творческим ребятам. Городская власть поддерживает авторов. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с художниками и оценил потенциал развития стрит-арта в Семее.
Молодые алматинцы из команды "Repas_workshop" пару дней назад принялись за очередной проект. На этот раз ребята будут "выливать" из баллончиков своё творчество на стены Семея. В последние годы творцы стрит-арта оживили своим талантом и невероятной палитрой десятки улиц в разных городах Казахстана. В рамках трёхсторонней коллаборации команды художников с компанией "Казахтуризм" и одним из казахстанских банков, уже воплотила объёмные сюжеты в Караганде, Атырау, Шымкенте.
Примечательно, что в Семее им достался самый старый в их практике "уличный холст" - это сохранившаяся стена магазина купца Прокопия Плещеева, построенного в 1893 году. От величественного здания осталась эта стена и часть сооружения, в котором в довоенное время располагался местный ЦУМ, с 1941 года - эвакуированная швейная фабрика. В 90-е там устроился элитный ресторан, а сейчас в здании работает музыкальный магазин.
Долгое время эта кирпичная изгородь была "стеной плача" по утраченной архитектуре, у которой скорбили местные ценители истории. Краеведы переживали, что бизнесмены снесут её ради своих интересов или за ненадобностью, как это часто бывает в Семее. Однако уличные художники рассмотрели в этом фактурном строении огромный потенциал: уцелевшая местами штукатурка толщиной в кулак, оголённые царские кирпичи причудливой формы, решётки, заложенные оконные проёмы - всё это, по мнению ребят, можно сохранить, превратить в новое произведение уличного искусства.
"Это самый старый объект, за который мы брались в Казахстане. На этой стене XIX века, куда ни посмотри, всё необычно. Да, поверхность сложная, но тем и интересная. На ней невозможно сделать эскиз, поэтому придумываем идеи на ходу. Здесь будут изображены здания царских времён, за основу берём панорамные фотографии позапрошлого столетия. Затем композиция перейдёт в советский период в стиле фигурной живописи Кандинского, Родченко, Лисицкого. Будет много отсылок, например, к творчеству Абая. А завершит нашу работу граффити", - рассказал алматинский художник Дмитрий DMN.
По мнению городских властей, работа алматинцев приятно удивит семейчан и станет прекрасным подарком к годовщине образования области.
Ровно год назад, 8 июня, в Казахстане появилась новая административная единица под названием область Абай. По словам руководителя городской жилищной инспекции Дианы Щаяхметовой, изначально ребята по незнанию хотели раскрасить Ямышевские ворота, но памятник архитектуры не может быть видоизменён. Поэтому ведомство посоветовало обратить внимание на старинную стену.
"Художники из Алматы воплощают прекрасную задумку: на стене нарисован старый город Семипалатинск, фотографии которые предоставили наши краеведы, затем зарисовка Семея с узорами в арт-стиле. Данное произведение даст нашим горожанам увидеть историю нашего города по-новому, через призму уличной живописи. Думаю, получится здорово", - прокомментировала творчество алматинских гостей руководитель жилищной инспекции Диана Шаяхметова.
Творческий тандем стрит-арта занимается оформлением стен, зданий, помещений с 2007 года. Костяк алматинской группы состоит из пяти креативных творцов, двое из которых приехали в Семей. Два Дмитрия – DMN и SHADY – взяли в свой новый проект коллег из Семея. Ульяна Ратушнова и Виктория Фридман с радостью отозвались на предложение.
По словам девушек, граффити и мурализм в Семее пока в зачаточном состоянии, хотя есть реальные возможности для реализации идей. Городские улицы Семея – словно огромная галерея, приготовившая свои стены для будущих шедевров стрит-арта.
В прошлом году Ульяна вместе с единомышленниками из разных городов Казахстана разукрасила по просьбе акимата области пустырь под мостом на правом берегу Иртыша. Колонны подвесной переправы превратились в огромные полотна, с которых на прохожих смотрят известные персонажи прошлого и настоящего.
"Сейчас наносим на эту стену историю города в современной интерпретации - с самых древних времён через советский период уже к нашему времени. В данный момент рисую стилизованный пейзаж Катон-Карагая, - орудуя баллончиком рассказывает художница Ульяна Ратушнова. - У нас в Семее стрит-арта практически нет, дефицит художников. Вот в Алматы на каждом углу граффити - в каждом закоулочке, дворике. И у нас было бы здорово так организовать, тем более есть много стен, которые хотелось бы оформить, наполнить город чем-то ярким. Мы вот вчера нашли классную трубу, есть свободная набережная".
Кстати, место для творчества алматинские ребята выбирают сами.
"Я приезжаю в город и просто хожу-брожу, ищу какую-нибудь локацию, стену. Главная задача, которую я вижу как художник, - вернуть стрит-арт людям. У вас его очень мало, а в Алматы его очень много", - дополнил мысль Ульяны гость из южной столицы. - Ну и конечно - это прекрасная возможность для всех участников обменяться своим опытом".
Команда художников не стремится выполнить всё едином стиле, тем более, что у каждого из четырёх мастеров своё видение готовой работы. Алматинские и семейские творцы стрит-арта при помощи баллончиков и краскопультов рефлексируют в свободной манере, исповедуют каждый свою идею современного Семея.
Интересным объединяющим мотивом станут отсылки к прошлому и орнаментированные паттерны. Например, на левой стороне стены уже наметился небольшой фрагмент срисованной тротуарной плитки, оригинал которой выстелен напротив в Центральном парке. Ещё один нарисованный фрагмент плитки будет "переносить" прохожих на площадь Абая.
Учитывая сложный характер стены и наличие явных признаков прошлого, авторы хотят оставить участок оголённых кирпичей и сделать их частью всей композиции.
"По нашей просьбе городской акимат направил рабочих, которые стёрли со стены то, что сыпалось и выступало, после чего мы покрыли лаком вот эти царские кирпичики, пропитали. Теперь они не будут осыпаться и станут поблёскивать на солнце. Надеемся, что этим мы поможем Семею сохранить стену", - рассказал Дмитрий.
Отношение к уличному искусству всегда было неоднозначным – одни считают стрит-арт вандализмом, других он восхищает. Порой даже занятная творческая концепция творца вызывает негатив у прохожих. В любом случае, граффити и муралы никого не оставляют равнодушными. Во время интервью ребята рассказали корреспонденту о том, как казахстанцы реагируют на уличных художников. Отношение выражается в часто задаваемых вопросах.
"В каждом городе есть определённый вопрос, который задаёт большая часть людей. Например, в Караганде это было "Сколько вам за это платят?". В Шымкенте от детей до стариков спрашивали "Есть ли у вас разрешение?". А в Семее почти все говорят "Эту стену надо было снести". Может это потому, что у вас здесь в Семее так много старинной интересной архитектуры. А в Алматы её меньше, поэтому у нас люди борются за каждую стеночку, отвоёвывают каждый домик", - подметил Дмитрий DMN.
Равнодушие большей части семйечан никак не увязывается со стараниями краеведов и общественников, которые ценят каждую частичку прошлого и стараются сохранить её для потомков. На днях градозащитников озадачила позиция власти, по поручению которой в ходе обновления фасадов многоэтажек было закрашено мозаичное панно, украшавшее пятиэтажный дом в двух кварталах от Центрального парка. Даже если говорить условно, то данное панно тоже является объектом уличного искусства с хорошим посылом в виде благодарности речникам за их тяжёлый труд в развитии пароходства и судоходства по реке Иртыш.
По словам краеведа Павла Жукова, в предварительный реестр памятников архитектуры и градостроительства внесли и несколько городских мозаичных и живописных панно. Но рекомендация так и осталась висеть в воздухе.
"Это тоже история. Я думаю, сохранять такие панно надо, но никто не обращает на них внимания, - уверен один из основателей краеведческого общества Семея Павел Жуков. - Иртыш - величайшая река Казахстана, у нас было изумительное судоходство. Почему бы не сказать речникам спасибо? Ну вот, фасад этого дома закрасили, что, стало лучше? А вот когда возле центрального базара на стене долгие годы висел драный баннер с джинсами - он украшал дом? Это наша беда, считать, что всё, что делается сегодня - это значительно лучше чем то, что делалось вчера. Но ведь если бы не было вчера, то не было бы и сегодня. Историю нужно сохранять".
В жилищной инспекции прокомментировали данную ситуацию, заявив, что на месте панно появится новое объёмное изображение.
"Мозаику по адресу улица Б. Момышулы, 7 закрасили в белый цвет, поскольку фасад данного дома был приведен в соответствие и покрашен по эскизу. Несколько дней состоял вопрос - оставить панно в таком виде или закрасить. Вначале выяснили, что дому 50 лет, и второе - что мозаика сделана из тонкого железа, краска панно выцвела и в этом году представился шанс нарисовать там другой мурал", - пояснила Диана Шаяхметова.
Муралы прошлого и граффити современности вполне могут быть добрыми соседями и даже дополнять друг друга. По мнению Дмитрия из Алматы, цель грамотного уличного стрит-арта не просто оставить свой яркий след на стене, а вписать его в архитектурные обстоятельства современности, сделать частью уже имеющегося общественного пространства.
В ближайшее время художники обещают закончить свою работу и утроить для горожан презентацию и настоящий праздник.
Фото Альбина Халел.
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