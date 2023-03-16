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Стену для защиты павлодарцев от ртути достроят до конца 2023 года
К строительству стены, которая должна защитить население от распространения ртути, приступили в 2022 году. Таким образом, в Павлодаре стараются оградить выливания в Иртыш и грунтовые воды опасного вещества с озера Былкылдак. По расчётам специалистов, стена прослужит минимум 250 лет, передает корреспондент BaigeNews.kz.
В пресс-службе акима Павлодарской области рассказали, что защитой от ртутного загрязнения специалисты занимаются по утвержденной концепции. Разработали её с участием членов экологического совета. По документам предусмотрены, в основном, инженерные решения, чтобы население в итоге не пострадало от распространения ртути. Самая главная задача стены — защитить близлежащие сёла от техногенной катастрофы, которая может произойти в результате проникновения ртути в воду и впоследствии к людям в дома. Опасения по поводу накопителя на озере Былкылдак периодически высказывают и экологи соседних регионов из России.
Проект возведения "стены в грунте" разработали ещё в 2020 году, после прошли госэкспертизу. Реализация рассчитана на два года. Цена вопроса - 751 миллион тенге.
"В 2022 году было начато строительство противофильтрационной завесы "стена в грунте" с западной стороны автодороги с бывшей насосной №6 до накопителя Былкылдак в районе Северной промышленной зоны города Павлодара. Текущим проектом запланирована протяжённость "стены в грунте" 2,4 километра, глубиной 12 метров и шириной 0,8 метра", - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.
По информации пресс-службы акима Павлодарской области, договор по строительству стены заключили с ТОО "Казтяжэксковация". Для этой компании работать в Павлодаре не в новинку. Первую противофильтрационную завесу для защиты от ртути с озера Былкылдак они же и возводили в 2002-2004 годах. Протяжённость составила три с половиной километра. Другого выхода, стоит отметить, чиновники не нашли. Ранее уже сообщали, что остаётся лишь сдерживать опасное вещество.
"На данный момент выполнено снятие почвенно-растительного слоя 2,4 км, проведены земляные работы по устройству фортшахты - 1680 м, заготовлены более 15 тысяч тонн глины, проведены работы по устройству траншеи - 420 м, работы по забивке траншеи глиной протяженностью - 380 метров. Полное завершение строительства планируется до конца 2023 года", - добавили в пресс-службе акима Павлодарской области.
В вопросе сдерживания ртути важную роль играет именно глина, считают специалисты. Через бетон проникнуть она еще сможет, но не через глину. По подсчётам специалистов, после завершения работ "грунтовый поток преодолеет противофильтрационную стену за 254 года". Эффект получат наилучший. Отмечали и ранее, что Павлодар не сейсмически опасная зона, а стало быть внешних воздействий на разрушение построенной стены не будет.
"Реализация данного проекта позволит обезопасить реки Иртыш и колодцы сёл Павлодарское и Шаукен от попадания загрязнённых ртутью вод, тем самым обеспечить санитарно – эпидемиологическое благополучие близлежащих населённых пунктов", - добавили в акимате.
Кстати, ежегодно впоследствии будут вести и мониторинг "стены в грунте" в северной промзоне Павлодара. Обещают, эффективность взять на особый контроль.
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