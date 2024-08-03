Стендовая стрельба на Олимпиаде: Эдуард Ещенко не прошёл в финал

В Париже в рамках Олимпийских игр-2024 состоялась квалификация соревнований по стендовой стрельбе среди мужчин (скит), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Отборочный раунд проходил два дня. Казахстанец Эдуард Ещенко по итогам первой квалификации занял промежуточное 27-е место.

Во время второй квалификации ему удалось немного улучшить свое положение, переместившись на 26-ю строчку со 115 очками в активе.

Тем не менее, выйти в финал не удалось. В решающую часть соревнований проходили стрелки, занявшие первые шесть мест в квалификации.