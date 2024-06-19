Стена банно-прачечного комплекса обрушилась в Павлодаре

В Павлодаре в одноэтажном здании банно-прачечного комплекса лопнул паровой котёл и обрушилась стена, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, ЧП произошло 19 июня в 19:39.

"Предположительно, из-за избыточного давления произошла разгерметизация парового котла с последующим хлопком газовоздушной смеси. В результате обрушилась наружная не несущая стена на площади 20 квадратных метров. Также были повреждены рядом стоящие легковые автомобили. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ДЧС.

На месте происшествия работали девять сотрудников ДЧС, четыре спасателя, а также выезжали сотрудники центра медицины катастроф и департамента полиции.