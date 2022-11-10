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STEM: Бесплатные IT-классы работают во всех школах Акмолинской области
В Акмолинской области активно развивают STEM-образование: каждый школьник имеет доступ к бесплатным IT-классам. Особое внимание уделяется развитию образовательной робототехники: около 40 процентов учебных организаций оснащены такими кабинетами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На сегодня в Акмолинской области работают 542 школы, 206 из них (38 процентов) оснащены элементами/кабинетами робототехники. При этом каждый год учителя городских и сельских школ проходят курсы повышения квалификации по методике преподавания робототехники. К примеру, в текущем году 25 учителей прошли курсы "Основы робототехники".
Во всех школах области функционируют "Бесплатные IT-классы". Здесь дети обучаются навыкам программирования, построения простых алгоритмов, создания Web-сайтов, компьютерных игр и анимаций по европейским образовательным стандартам.
"Проект позволяет решить проблему доступности передовых цифровых навыков и знаний для детей 3-8 классов, обучающихся в малокомплектных школах и в сёлах. Для обучения в IT классах разработали учебную программу "Основы программирования", рассчитанную на 34 часа. На эти цели в текущем году из областного бюджета выделялось 97 миллионов тенге", – проинформировали в управлении образования.
В Кокшетау функционирует детский технопарк "Кванториум" с охватом более 300 детей. Их обучают основам физики, математики, мехатроники, алгоритмики, программирования, электроники и микропроцессорных систем. Примерно стольк же ребятишек занимаются в бизнес-инкубаторе "Smart Step" в Степногорске.
Напомним, в областном центре в 2020 году распахнул свои двери инновационный центр дополнительного образования для детей, подростков и молодежи "Болашақ сарайы" с охватом более 1500 человек. Фокус высокотехнологичного оборудования лабораторий и мастерских "Болашақ сарайы" направлен на обучение новым технологиям в области био- и IT-технологий, экологических и естественно-научных исследований, продвижению компетенций WorldSkills среди детей и подростков.
В IT школе-лицее учащиеся занимаются по следующим направлениям: робототехника, программирование, 3-D дизайн, проектная деятельность по европейским образовательным стандартам. А учебные программы направлены на развитие новых технологий, научных инноваций и математического моделирования.
На базе Высшего колледжа города Кокшетау функционирует IT-центр. Его программа ориентирована на развитие у молодёжи инновационного творчества. Центр ведёт подготовку по модулям: инженерная графика и 3D технологии, программирование логистических контроллеров, мехатронные и роботизированные системы и разработка web-сайтов и интернет приложений. Студенты и выпускники колледжа уже презентовали свои стартап-проекты в сфере мобильных приложений, сайтов и других направлений предпринимательства в сфере цифровых технологий.
"IT-центр оборудован современными комплектами мобильной робототехники: ардуино, тетрис на процессоре MYRIO, LEGO, также IT-центр снабжен моноблоками с высокими характеристиками, акустической системой LCD панелью", – дополнили в управлении.
В прошлом учебном году на базе ІТ школы-лицея г. Щучинска открыли "IT Білім-инновация-лицей" для одарённых детей. Здесь занимаются ребята с 7 по 11 классы с казахским и русским языками обучения. Главная задача образовательной программы IT БИЛ – развитие индивидуальных, творческих и исследовательских способностей учащихся при активном изучении использовании информатики и информационно-коммуникационных технологий. А первого сентября этого года открылась "IT школа-лицей города Косшы". Добавим, в Акмолинской области в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру" также проводят ежегодный конкурс по робототехнике "Первый шаг к великому изобретению".
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