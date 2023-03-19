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Стекольный завод: как реализуется самый скандальный проект Кызылординской области
Стекольный завод в Кызылординской области - уникальный проект, который не имеет аналогов в нашей стране. Строительство предприятия длилось более семи лет, и многие не верили в его будущие. Однако в прошлом году объект всё же запустили, и сейчас он работает в штатном режиме. В основном, завод производит листовое стекло, спрос на продукцию очень большой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Листовое стекло в Казахстан всегда импортировалось из Китая и России. С увеличением строительных работ в стране, спрос на него вырос. Впервые идея о необходимости отечественного стекольного завода прозвучала ещё в 2005 году. Однако начать реализацию проекта стало возможным только спустя 10 лет. Экс-аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев добился, чтобы проект включили в республиканскую Карту индустрилизации. В связи с этом, холдинг "Байтерек" вместе с Инвестиционном фондом Казахстана начал курировать проект. Одна из американских компании изъявила желание заняться строительством завода, однако позже прекратила сотрудничество.
Вначале завершить строительные работы планировалась к 2017 году. Однако крупный коррупционный скандал с участием бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева притормозил дело. Чиновника обвинили и осудили за получение взятки от предпринимателей и хищение средств в особо крупном размере во время строительства завода. Позже рабочие главного подрядчика жаловались на задержку заработной платы.
К сожалению, предшественникам Кушербаева не удалось запустить завод. Экс - акима Куанышбека Искакова обвинили и осудили за коррупцию. Первая в истории Казахстана женщина - аким области Гульшара Абдыкаликова хоть и участвовала в торжественной церемонии розжига плавильной печи объекта, но вскоре по техническим причинам этот огонь погас.
Завершить строительство многострадального стекольного завода удалось китайской компании "King Charm". Он является главным инвестором проекта и имеет большой опыт в производстве листового стекла. В октябре прошлого года предприятие выпустило первое стекло. По словам специалистов, сейчас завод работает в полную силу. Работники объекта организовали экскурсию для корреспондента BaigeNews.kz.
Стекольный завод находится в городской индустриальной зоне. Добраться сюда непросто, поэтому для работников предприятия организованы служебные микроавтобусы. Зайти постороннему человеку на территорию завода практический невозможно. На входе тщательно проверяют сотрудники службы охраны. Без защитной каски и респиратора заходить опасно. Общая площадь объекта составляет 50 гектаров.
"Наш завод очень большой. Производство листового стекла требует много времени и большого труда. В основном, оборудование привезено из Америки, Италии и Китая. Техника полностью автоматизирована. Большое внимание уделяется качеству стекла", - отметил управляющий директор стекольного завода ТОО "Orda Class LTD" Джау Королев.
Завод состоит из нескольких отделов. В первую очередь в сырьевом цехе обрабатывается кварцевый песок, доломит, кальцинированная сода и многое другое. Потом готовая смесь отправляется в плавильную печь. В флоат-ванне "расплавляется" и уже в охладительном цехе строительный материал принимает необходимую форму. В отделе резки стекло готовят по требованиям заказчика.
"На территории завода очень жарко, особенно вокруг плавильной печи температура очень высокая. Мы следим, чтобы сотрудники предприятия соблюдали технику безопасности. У нас есть свой робот, который упаковывает готовую продукцию в листы. Это максимально облегчает работу сотрудников", - говорит Королев.
Стоимость проекта составляет - 150 миллионов долларов. Мощность предприятие - 600 тонн продукции в сутки. На сегодняшний день на объекте трудятся 400 специалистов, 240 из них казахстанцы. Сейчас китайские инженеры обучают местных кадров работать на новейших технологиях.
"Запуск стекольного завода повлияет на развитие социально - экономического состояния не только региона, но и всей страны. Открылись новые рабочие места, мы сотрудничаем с молодыми специалистами. Их энтузиазм и интерес к производству стекла нас радует. Думаю, спустя три года на заводе будут работать только казахстанцы", - делится директор.
В производстве листового стекла проблем с сырьём нет. Кварцевый песок и кальцинированная сода доставляется из Аральского района. В будущем рядом с заводом появится восемь сопутствующих объектов, которые будут обрабатывать качественное сырье.
"Сейчас мы тесно сотрудничаем с местными строительными компаниями. Также принимаем заказы из других регионов Казахстана. Спрос на листовое стекло большой. Также готовая продукция экспортируется в Таджикистан, Узбекистан и Россию. Соседние страны очень довольны качеством нашего стекла", - утверждает Королев.
Государство оказывает поддержку работе завода. Местные власти помогли решить вопросы касательно железнодорожных путей и работе иностранцев на территории области.
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