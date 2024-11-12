Стеклянный мост за 1,5 млрд тенге построят над Чарынским каньоном

Над Черным каньоном в Алматинской области планируется строительство уникального стеклянного подвесного моста. Проект стоимостью 1,5 млрд тенге реализует компания ТОО "ASK Capital", что откроет новые перспективы для развития туристической инфраструктуры региона. Сдача объекта планируется на четвертый квартал 2026 года, после чего мост будет открыт для посещений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата региона.

Мост, спроектированный с использованием современных технологий, станет не только достопримечательностью, но и важным вкладом в привлечение туристов. Стеклянный подвесной мост, по замыслу инициаторов, должен стать символом инновационного подхода Казахстана к туризму и инженерному искусству.

"Мост станет не только функциональным объектом, но и настоящей жемчужиной Черного каньона, — отметила пресс-секретарь акимата Алматинской области Жанна Арынбекова. — Он символизирует прогресс и красоту нашего региона, а его безопасность обеспечат новейшие инженерные технологии".

Безопасность моста обеспечат передовые инженерные решения, адаптированные для специфических природных условий каньона. Цель проекта — создание уникального туристического объекта, который привлечет туристов, поддержит развитие экономики региона, укрепит международный имидж Казахстана и станет частью государственной программы продвижения туризма.

В этом году общее число туристов, включая посещения государственных национальных природных парков, достигло 1,6 млн. человек, отметив рост на 31% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

"Из них по данным информационной системы по учету иностранных граждан "eQonaq" за 10 месяцев 2024 года в область прибыло 111 352 иностранных туристов, увеличение на уровне 73 процентов по сравнению с прошлым годом (64 003 человек). По данным системы учета иностранного турпотока и миграции eQonaq, Алматинская область занимает четвертое место, уступая только городам Алматы, Астана и Атырауской области. Основной поток иностранных туристов в Алматинской области сосредоточен в национальных природных парках, что подтверждает высокую привлекательность природных достопримечательностей региона для международных гостей. Популярностью среди туристов пользуются такие объекты, как национальные парки "Көлсай көлдері", "Иле-Алатау" и Чарынский каньон. Данный показатель свидетельствует о растущей популярности области среди иностранных граждан и укрепляет ее позицию в топе туристических направлений Казахстана", - отметили в акимате региона.

На развитие сопутствующей инфраструктуры выделено 87 млн тенге: на эти средства будут проведены электросети и благоустроена прилегающая территория. В период строительства создадут 120 временных рабочих мест для местных жителей, а после завершения работ ожидается ежегодный приток около 65 000 посетителей.