Стекло упало на ребёнка на остановке в Усть-Каменогорске
Девочка получила ушиб, у неё образовалась подкожная гематома.
Сегодня, 06:55
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Сегодня, 06:55Сегодня, 06:55
109Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Стекло упало на ребёнка на теплой остановке в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации очевидцев, инцидент произошёл в теплой остановке на проспекте Сатпаева.
"Пострадавшая была доставлена в Центр матери и ребёнка. Там её осмотрели специалисты. Девочка получила небольшой ушиб, у неё образовалась подкожная гематома. С ребенком всё в порядке, уже отпустили домой", – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО.
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