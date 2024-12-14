  • 14 Декабря, 07:55
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Стекло упало на ребёнка на остановке в Усть-Каменогорске

Девочка получила ушиб, у неё образовалась подкожная гематома.

Сегодня, 06:55
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:55
Сегодня, 06:55
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Стекло упало на ребёнка на теплой остановке в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, инцидент произошёл в теплой остановке на проспекте Сатпаева.

"Пострадавшая была доставлена в Центр матери и ребёнка. Там её осмотрели специалисты. Девочка получила небольшой ушиб, у неё образовалась подкожная гематома. С ребенком всё в порядке, уже отпустили домой", – сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО. 

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