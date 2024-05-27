Стекло, мусор и птицы: как выглядит единственный бесплатный пляж Астаны?
Сегодня, 16:42
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Сегодня, 16:42Сегодня, 16:42
177Фото: Марк Брюшко.
Единственный бесплатный пляж, где разрешено купаться в Астане, находится в ужасном состоянии за 5 дней до старта летнего сезона. Антисанитария, мусор и неблагоустроенная территория. Тем не менее, сюда будут приходить, как и раньше. Страшно подумать, как выглядят места, где нырять в воду запрещено. Многие не берут в расчет запреты и все равно лезут в Есиль. Эта неосмотрительность за последние годы унесла два десятка жизней, в том числе детей. Специально для репортажа BaigeNews.kz спасатели рассказали о скрытой опасности необследованных вод и наказании, которое понесут нарушители запрета.
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