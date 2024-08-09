Ставший звездой Олимпиады турецкий стрелок объяснил свое спокойствие

Ставший звездой Олимпийских игр турецкий стрелок Юсуф Дикеч объяснил своё спокойствие во время выступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

"Все говорят, что я казался очень спокойным, но на самом деле внутри меня бушевала буря", - приводит слова спортсмена Reuters.

По мнению Дикеча, его поза для стрельбы хорошо отражает олимпийский дух: честную игру, простоту, ясность и естественность.

Дикеч стал популярным в интернете после выступления в Париже в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. В то время как остальные участники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, 51-летний турок стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов он держал вторую руку в кармане.

Дикеч завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах. Вместе с ним выступала Севвал Тархан.