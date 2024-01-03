Ставший инвалидом полицейский отсудил у работодателя более 6 млн тенге в Актюбинской области

Полицейский, ставший инвалидом при выполнении служебных обязанностей, подал в суд на департамент в Актюбинской области. Ведомство обязали выплатить пострадавшему 6,4 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В СМАС региона утверждено медиативное соглашение между истцом и работодателем.

"Истец работал в департаменте полиции с 2007 по 2021 год. В 2021 году в ходе командировки в Байганинский район при доставке мотоцикла пойманных им охотников на сайгаков, попал в аварию. В результате полученных травм признан инвалидом первой группы. Заключением служебной проверки установлено, что увечья получены в ходе исполнения служебных обязанностей. В связи с невозможностью дальнейшего несения службы, истец вышел на пенсию", - сообщили в суде.

По закону "О правоохранительной службе" мужчине должны были выплатить единовременную компенсацию. Но работодатель сделать это отказался.

Пострадавший обратился в суд. И лишь тогда стороны изъявили желание закончить спор миром.

"Суд утвердил соглашение, подписанное сторонами, по условиям которого ответчик признаёт исковые требования о выплате единовременной компенсации в размере 30 месячного содержания и обязуется выплатить до 20 января 2024 года в пользу истца 6 423 960 тенге. Истец в свою очередь отказывается от иска", - уточнили в пресс-службе СМАС Актюбинской области.

Определение суда вступило в законную силу.