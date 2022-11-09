Ставшего знаменитым лже-сотрудника Антикора приговорили к тюремному сроку

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Молодой казахстанец, известный в интернете как "Нурбол с ксивой", получил серьёзный срок заключения за свои аферы. Суд признал его виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, передает BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал Антикора.

"9 ноября 2022 года судом города Актау за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 7 годам 6 месяцев и 7 годам лишения свободы соответственно с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе осуждены граждане Каримов и Батырханов. Каримов признан виновным в том, что представляясь помощником председателя Агентства требовал у должностных лиц акимата города Актау оформить на его имя земельный участок на побережье Каспийского моря для размещения коммерческих объектов", - сообщили в Антикоре.

Кроме того, в феврале 2020 года Каримов, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Батырхановым, представившись вице-министром образования и науки и помощником акима города Алматы, требовали у заведующего детского сада миллион тенге за непривлечение к административной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.