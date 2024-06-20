Ставку налога на транспорт хотят значительно снизить в Казахстане

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в НПП "Атамекен" озвучил основные новеллы проекта Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz.

"Остановлюсь на том, что волнует всех физлиц. Почти у каждого есть машина. Теперь по транспортным средствам для всех физлиц у нас будут пониженные ставки транспортного налога. Если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если более 20 лет - снижение в два раза", - сказал Амрин.