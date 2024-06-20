Ставку налога на транспорт хотят значительно снизить в Казахстане
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
166Фото: BaigeNews.kz
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин в НПП "Атамекен" озвучил основные новеллы проекта Налогового кодекса, передаёт BaigeNews.kz.
"Остановлюсь на том, что волнует всех физлиц. Почти у каждого есть машина. Теперь по транспортным средствам для всех физлиц у нас будут пониженные ставки транспортного налога. Если машина сроком службы более 10 лет, то снижение ставки на 30%, если более 20 лет - снижение в два раза", - сказал Амрин.
Второй момент, по его словам, касается пенсионеров.
"Для пенсионеров мы сокращаем ставку индивидуального подоходного налога. Пенсионеры платить подоходный налог не будут. Такие в основном предложения", - резюмировал вице-министр.
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