Ставки вместо детей: в Ұлытау выявлены злостные алиментщики с выигрышами у букмекеров
Их совокупная задолженность составила 43 млн тенге.
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Прокуратура региона совместно с уполномоченными органами провела масштабное оперативно-профилактическое мероприятие под названием "Борышкер", главной целью которого стало выявление и привлечение к ответственности злостных должников - особенно тех, кто уклоняется от уплаты алиментов и штрафов, а также скрывает имущество, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках рейда сотрудники посетили адреса должников, вручили уведомления о необходимости исполнения исполнительных документов и провели разъяснительную работу. Основное внимание уделялось взысканию задолженности по алиментам и обязательствам перед государством.
По итогам мероприятия:
8 уголовных дел возбуждено по статье 139 УК РК — за злостное уклонение от уплаты алиментов;
3 должника привлечены к административной ответственности;
Изъяты 2 автомобиля и временно приостановлены 5 водительских удостоверений;
Взыскано 4,8 миллиона тенге алиментных долгов.
Однако, самой громкой деталью рейда стала информация о 22 должниках, зарегистрированных на букмекерских сайтах. Несмотря на наличие крупных долгов - их совокупная задолженность составила 43 млн тенге - они поставили ставки на 10,6 млн тенге, из которых 6,8 млн тенге они выиграли.
Эти факты вызывают особое возмущение в обществе: деньги находятся, но не для собственных детей.
Ранее мы сообщали, что горе-мать семь лет не платила алименты в Жамбылской области.
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