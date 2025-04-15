Прокуратура региона совместно с уполномоченными органами провела масштабное оперативно-профилактическое мероприятие под названием "Борышкер", главной целью которого стало выявление и привлечение к ответственности злостных должников - особенно тех, кто уклоняется от уплаты алиментов и штрафов, а также скрывает имущество, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках рейда сотрудники посетили адреса должников, вручили уведомления о необходимости исполнения исполнительных документов и провели разъяснительную работу. Основное внимание уделялось взысканию задолженности по алиментам и обязательствам перед государством.

По итогам мероприятия:

8 уголовных дел возбуждено по статье 139 УК РК — за злостное уклонение от уплаты алиментов;

3 должника привлечены к административной ответственности;

Изъяты 2 автомобиля и временно приостановлены 5 водительских удостоверений;

Взыскано 4,8 миллиона тенге алиментных долгов.

Однако, самой громкой деталью рейда стала информация о 22 должниках, зарегистрированных на букмекерских сайтах. Несмотря на наличие крупных долгов - их совокупная задолженность составила 43 млн тенге - они поставили ставки на 10,6 млн тенге, из которых 6,8 млн тенге они выиграли.

Эти факты вызывают особое возмущение в обществе: деньги находятся, но не для собственных детей.

Ранее мы сообщали, что горе-мать семь лет не платила алименты в Жамбылской области.