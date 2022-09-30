Ставка ценою в жизнь: фильм об игроманах сняли в Казахстане

Как казахстанцы попадают в зависимость от ставок и кто помогает им вылечиться от лудомании? Документальный фильм о проблеме сняли в департаменте Агентства по финмониторингу Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Всемирная организация здравоохранения включила игровую зависимость в список психических расстройств в 2018 году. Средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 миллионов тенге.

Фильм "Ставка ценою в жизнь" смотрите ниже.