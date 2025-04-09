На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Еркин Абиль выступил с критикой предложений по изменению налоговой политики, в частности — повышению ставки НДС до 16% и снижению порога обязательной регистрации с 40 до 15 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы начали доклад с вопроса по НДС, это наверное справедливо, так как в обществе это вызвало вопросы по повышению НДС", — отметил депутат, обращаясь к докладчику.

По его словам, против снижения порога регистрации выступили не только предприниматели, но и депутаты, а также широкая общественность.

Абиль подчеркнул, что в докладе прозвучало согласие правительства с сохранением порога в 40 миллионов, однако это сопровождалось ремаркой о потерях для бюджета.

"Это прозвучало как упрек: "вместе с этим, мы теряем якобы 400 миллиардов дополнительных поступлений в бюджет и 150 тысяч налогоплательщиков". Видимо, это исходит из-за озвученной цифры - 300 тысяч налогоплательщиков, которые якобы мы получили при снижении порога до 15 миллионов", - сказал депутат Абиль.

По мнению депутата, такие данные не отражают полной картины.

"Мне кажется, это очень поверхностные цифры, позвольте не согласиться с этим", - сказал он. Он напомнил, что ранее правительство само объясняло снижение порога необходимостью борьбы с дроблением бизнеса. Однако, по мнению Абиля, снижение порога до 15 миллионов привело бы к обратному эффекту.

"Мы бы не получили эти 300 тысяч налогоплательщиков. Это не результат дробления, вместе с этим были десятки тысяч добросовестных плательщиков НДС по спецналоговому режиму, которые просто ликвидировались бы", — сказал он.

Также он усомнился в озвученной сумме потенциальных потерь.

"Сумма 400 миллиардов дополнительных поступлений, которые мы не получим, вызывает вопросы. По нашим расчетам, там не больше 90 миллиардов". В этой связи депутат задал два ключевых вопроса: "Какую сумму дополнительных поступлений в бюджет ожидается от этой категории налогоплательщиков? Об оставшихся 150 тысяч, которые перейдут в категорию плательщиков НДС. И второе: насколько эффективна эта мера с точки зрения затрат бизнеса и налогового администрирования?", - задал вопрос депутат.

С ответом выступил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он озвучил официальные расчеты:

"При 300 тысячах мы планировали получить в 3,2 триллиона. При 144 тысячах - 2,8 триллиона НДС в бюджет. В налоговое администрирование дополнительно получаем 1 триллион. С учетом того, что у нас стоит задача - сократить теневую экономику с 17,5% на 1 января 2025 года до 15% на 1 января 2026 года - это порядка 15 триллионов", - доложил Жумангарин.

В продолжение обсуждения депутат уточнил: "Какая часть из этих 300 тысяч ликвидировалась бы? Такой расчет есть у правительства?"

"У нас все расчеты есть. Мы считаем, что из того количества, которые образовались с 2020 года, резкий рост произошел количества малого и микробизнеса, 500 тысяч — это дробляция. Естественно, дробляция сейчас произойдет. А эти компании просто станут не нужны. Есть 5 компаний, которые открыли 100 дополнительных. Вернее, теперь такое количество будет не нужно. Потому что бессмысленно — здесь не можешь прятать ни НДС, ни КП", - ответил он.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%. По словам Жумангарина, снижение порога стало результатом компромисса между бизнес-сообществом и депутатами. Однако, несмотря на это, он отметил, что такие изменения приведут к потере 160 тысяч новых налогоплательщиков и недополучению 400 миллиардов тенге в бюджет.