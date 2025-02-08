Глава государства на встрече с бизнесменами поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС, подчеркнув необходимость учета специфики различных отраслей экономики. Он дал понять, что предложенная ранее ставка была завышенной. Генеральный директор ТОО "Fortune Partners", руководитель школы налогового права MNU Дана Токмурзина в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz высказала свою точку зрения по этому поводу.

О повышении НДС правительство заговорило еще в прошлом году, аргументируя это необходимостью увеличения доходной части бюджета. Однако бизнес-общественность сразу заявила, что новая ставка создаст дополнительное давление на предпринимателей. Президент подтвердил эти опасения, указав, что расчетам правительства не хватило объективности и глубины.

Дана Токмурзина отмечает, что любое повышение НДС несет инфляционные риски, поэтому к реформе нужен взвешенный подход.

По ее мнению, стоит рассмотреть внедрение дифференцированных ставок, например, снизить налог для медицины и образования, а для высокомаржинальных отраслей оставить повышенные значения.

Она также считает оправданным пересмотр порога для регистрации по НДС, поскольку многие компании намеренно дробят бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку.

"В странах ОЭСР, где было повышение ставок НДС, это был процесс, растянутый на несколько лет, где добавлялось по несколько процентов. Казахстану также стоит учитывать этот фактор, чтобы избежать резкого роста цен и дополнительной нагрузки на бизнес", - сказала Токмурзина.

По словам налогового специалиста, важно учитывать расходную часть бюджета. Сейчас на развитие Казахстана выделяется всего 6% бюджета, что значительно ниже, чем в других странах.

"А это бюджет для реформ. При этом у нас проблемы с устаревшей инфраструктурой, которые также нужно решать бюджетными средствами. При этом, не исключаю, что расходная часть бюджета может быть подвергнута дополнительному анализу", - подчеркнула Дана Токмурзина.

Еще один важный вопрос – эффективность налогового администрирования. По мнению Токмурзиной, реформа должна сопровождаться усилением кадрового потенциала налоговых органов, улучшением качества аудита и аналитики.

Эксперт считает, что особое внимание следует уделить проверкам: они должны затрагивать прежде всего компании, чья налоговая нагрузка аномально низкая по сравнению с отраслевыми стандартами, тогда как добросовестных плательщиков стоит избавить от излишнего контроля.