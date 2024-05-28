Статью президента Казахстана опубликовал Euronews

На сайте телеканала Euronews вышла статья президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ней глава государства высказался о роли средних держав, передаёт BaigeNews.kz.

"Такие страны, как Казахстан, должны выступить с новыми силами и заявить о своей роли не только как участников, но и как ответственных игроков на глобальной арене.

В современном мире, отмеченном чрезвычайной геополитической турбулентностью и постоянными конфликтами, необходимость в многосторонних решениях как никогда актуальна.

Войны в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке уносят жизни сотен тысяч людей, в то время как изменение климата оставляет миллионы голодными, уязвимыми и лишенными жилья. Эти конфликты кажутся неразрешимыми, без надежды на улучшение. На фоне этого глобального разлада традиционные державы – экономические и политические гиганты мира – все меньше способны работать вместе.

Конфликт в Украине создал дипломатический тупик, продолжающаяся ситуация в Газе является огромным гуманитарным бедствием, а напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе подталкивает на рискованные действия в ущерб более конструктивному взаимодействию. Тем временем структуры, созданные для содействия международному консенсусу, такие как Организация Объединенных Наций, сталкиваются с параличом и тупиком.

Средние державы, гибкие ключевые игроки

Право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН, часто приводит к тупиковым ситуациям, мешая принятию решительных мер по глобальному кризису и приводя к повторяющимся сценариям, когда унилатерализм (односторонние действия) предпочитается коллективным действиям. Это еще больше подрывает дух мультилатерализма (многостороннего подхода) и снижает доверие к международным институтам. На этом фоне средние державы, такие как Казахстан, выступают ключевыми игроками, обладающими растущими возможностями для обеспечения большей стабильности, мира и развития в своих регионах и за их пределами.

Будучи необремененными сложностями политики сверхдержав, мы можем проявлять гибкость, которая позволяет нам успешно ориентироваться в сложных дипломатических ландшафтах и прокладывать пути к компромиссу и примирению. Даже не имея такого глобального влияния, как мировые сверхдержавы, такие страны, как наша, обладают экономической мощью, военными возможностями и, что, возможно, важнее, политической волей и дипломатическим мастерством, необходимыми для значительного влияния на глобальной арене по вопросам продовольственной и энергетической безопасности, зеленого перехода и ИТ, а также устойчивости цепочек поставок.

Более того, средние державы глубоко преданны идее многостороннего подхода. В отличие от сверхдержав, которые могут ощущать себя ограниченными этими институтами, прокладывая собственный курс, наши страны зависят от этих важнейших глобальных механизмов для разрешения споров, защиты территориальной целостности и решения общих проблем, таких как изменение климата и пандемия.

Повестка дня: установление мира и устойчивое развитие

Казахстан всегда был глубоко привержен многостороннему подходу, постоянно стремясь к новым площадкам для международного диалога и совместных действий.