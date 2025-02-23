Фильм "Мечты" Дага Йохана Хаугеруда стал обладателем "Золотого медведя" - главной награды 75-го международного Берлинского кинофестиваля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Эта картина - заключительная часть трилогии норвежского режиссёра ("Секс", "Любовь"), который в своих фильмах изучает строение любви. Фильм "Мечты" рассказывает о 17-летней девушке, влюбляющейся в своего преподавателя французского языка. Безудержные чувства она описывает в своем дневнике. Действие фильма происходит в Бразилии недалекого будущего. Правящий режим заставляет пожилых людей выходить на пенсию и переселяет их в изолированную колонию для престарелых, чтобы молодые поколения могли сосредоточиться на производительности и росте, не заботясь о стариках. Как сказал Маскаро со сцены, это история о том, что "никогда не поздно найти новый смысл жизни", а также поэтическая антивозрастная притча, комментирующая насильственное перемещение сообществ и мрачные перспективы, которые могут открыться в авторитарном будущем.

"Серебряного медведя" 75-го Берлинале за лучший сценарий получил румынский режиссер Раду Жуде за фильм "Континенталь 25" и "выражение дегуманизирующих эффектов технокапиталистического общества".

Аргентинский режиссер Иван Фунд получил приз жюри "Серебряный медведь" за фильм "Послание" о даре молодой девушки общаться с животными. Принимая награду за свой скромный роуд-муви, Фунд выразил тревогу по поводу разрушения кинематографа и культуры в Аргентине.

Китаец Хуо Менг стал лучшим режиссером за фильм "Жить на этой земле", рассказывающий о том, как социально-экономические преобразования в Китае отразились на жизни отдельных семей по всей стране.

Обладательницей "Серебряного медведя" за лучшую главную роль стала актриса Роуз Бирн за роль в фильме "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" режиссера Мэри Бронштейн, в котором она играет мать, находящуюся на грани краха.

Приз за лучшую роль второго плана достался актеру Эндрю Скотту, сыгравшему в фильме "Голубая луна" американского режиссера Ричарда Линклейтера.

А "Серебряного медведя" за выдающийся творческий вклад получила французский режиссер Люсиль Хадзихалилович за фильм "Ледяная башня".