Статистика которой нет: случаи падений детей из окна участились в Казахстане

С наступлением весны в СМИ всё чаще начали появляться новости о выпавших из окон детях. Чаще всего причиной трагедии становится недосмотр родителей. Корреспондент BaigeNews.kz побеседовал со специалистами и узнал, как избежать трагедии.

В конце марта в Кызылорде ребёнок 2021 года рождения, которого оставили одного, упал с высоты 4 этажа. Сообщается, что мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

4 апреля в Темиртау из окна первого этажа выпал трёхлетний ребенок. Он также остался без присмотра взрослых. Его госпитализировали.

13 апреля трёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа многоэтажного жилого дома в Карагандинской области. По предварительным данным, ребенок остался без присмотра взрослых. Девочку госпитализировали в больницу.

Аналогичный случай произошел 15 апреля в этой же области. Девочка 2022 года рождения выпала из окна третьего этажа. Состояние малышки было стабильно тяжелым.

16 апреля в микрорайоне Майкудук в Караганде из окна четвертого этажа выпала трехлетняя девочка. Её госпитализировали в тяжелом состоянии. Мать девочки в момент случившегося находилась в соседней комнате.

18 апреля полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Павлодаре. Несмотря на падение на землю, малыш не получил тяжелых травм. Местные медики говорят, что ребенок родился в рубашке. Со слов медиков, мама мальчика занималась делами по дому, а малыша привлекло открытое окно. Когда в квартире стало подозрительно тихо, женщина подбежала к окну и увидела сына, лежащего на земле.

25 апреля четырехлетний мальчик разбился насмерть, выпав из окна жилого дома в 17-м микрорайоне Актау. Очевидцы видели, как мальчик упал с пятого этажа.

6 мая в Актобе оставшийся без присмотра двухлетний мальчик упал с пятого этажа. Ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

7 мая вечером пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа дома. Ребенок госпитализирован в реанимационное отделение областной детской больницы.

25 мая в Костанае трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа. Малыша с различными травмами госпитализировали в больницу.

Последний случай произошёл 28 мая в селе Бейнеу: оставшись без присмотра взрослых, со второго этажа жилого дома выпал ребенок 2020 года рождения. Малыш был доставлен в районную больницу. К счастью, после осмотра врачей он был отпущен домой.

Это только те случаи, которые были освещены в СМИ. Большая часть остаётся без внимания. Как выяснилось, ни одно ведомство в Казахстане не ведёт статистику падений из окна. Спасатели объясняют это тем, что падение из окна – это не ЧС. Полицейские говорят, что это не преступление. Минздрав ведёт статистику только по госпитализированным в результате падения из окон.

Только в приёмный покой многопрофильной городской больницы №2 в Астане с начала года поступило 13 детей, выпавших с окон и балконов, и 12 детей, упавших с лестницы.

"Обычно поступают с черепно-мозговой травмой, ушибами грудной клетки, внутренних органов, переломами со смещением конечностей, разрывами, кровотечениями. Бывает, что отделываются царапинами и испугом. Про таких мы говорим, что родился в рубашке. Ребенку просто очень повезло: зацепился за дерево или приземлился на траву. Бывают и очень тяжёлые случаи, раз на раз не приходится", - говорит заведующий отделением приемного покоя многопрофильной городской детской больницы №2 Баймахан Садуов.

При этом, по словам Садуова, те, кто ограничился переломами, лежат в больнице около 5-7 дней. А у кого черепно-мозговая травма находятся в больничных стенах вплоть до двух месяцев. Для кого-то падение заканчивается инвалидностью, а для кого-то – летальным исходом.

"Маленькие дети бывают очень любопытными. У нас сейчас много панорамных окон. Будьте бдительными. Ставьте защиту на окна, мебель не оставляйте у окна. Может, надо строителей обязать, пусть сдают квартиры с защитой на окнах", - делится рекомендациями Баймахан Садуов.

Рекомендации ДЧС

Надо признать, чаще всего дети падают из окна из-за беспечности родителей.

В ДЧС Астаны подтверждают, что в последнее время участились случаи падения детей из окон. Именно поэтому ЧС-ники вместе с ювенальной полицией усилили профилактическую работу.

"Вообще падение детей из окон под контролем департамента полиции. Но мы эту работу проводим вместе. Путем агитационно-политической работы, рейдовых мероприятий, встреч с населением, разъяснительной работы, а также наглядной агитации", - рассказала заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова.

Специалист рекомендует придерживаться четырёх основных правил, которые могут предостеречь травмирование и гибель ребенка.

Не оставлять детей без присмотра. Окна обеспечить системами безопасности. Убирать мебель от окон. Проводить разъяснительную работу с детьми.

Сами сотрудники ДЧС проводят большую разъяснительную работу среди детей.

"Недавно среди дошкольных учреждений Астаны мы проводили конкурс на лучший утренник безопасности. С начала года в объектах образования мы провели порядка 50 мероприятий по детской безопасности. Это были открытые уроки, классные часы. Стараемся проводить элементарные мероприятия и доносить знания доступным языком", - делится Рустемова.

При этом Ажар Рустемова напомнила, что установка решеток на окна не допускается. Окна – одна из возможностей эвакуации людей при пожаре. Если будут решетки на окнах, это может стать определенной преградой для эвакуации. Спасатели рекомендуют ставить на окна доводчики. Это приспособления для фиксации окон. Они есть в свободной продаже. Каждый осознанный взрослый человек, заботящийся о безопасности своих детей, устанавливает такие приспособления на окна в своей квартире.

Также представитель ДЧС отметила положительную тенденцию – люди всегда готовы помочь в критической ситуации. Свежий пример - семиклассник из Астаны Акан Акимжанов, который спас от гибели пятилетнего мальчика.

"На прошлой неделе школьник спас пятилетнего ребенка. Его подвиг не остался без внимания. Растет настоящий герой. Он был отмечен благодарственным письмом и поощрительным подарком от лица нашего министерства. Люди в этом плане не равнодушны. Если они видят, что могут помочь, помогают. Никто из нас не пройдет мимо, если есть необходимость помочь", - сказала она.

Руководитель отдела продаж одной из оконных фирм Гульжан Нурмуханова отмечает, что услуги по установке защиты на окна становятся всё более востребованными. По её словам, отношение общества к детской безопасности сейчас меняется. Родители становятся более осознанными и внимательно относятся к потенциальным рискам. При этом, наибольший рост заказов у предпринимателей наблюдается в весенне-летний период, когда родители начинают активнее открывать окна для проветривания.

"Статистика неумолима: ежегодно тысячи детей по всему миру получают травмы и гибнут, выпадая из окон. Мы настоятельно рекомендуем всем семьям с детьми при установке окон сразу же подумать о защите своих малышей. Безопасные окна – это не просто элемент комфорта, но и важная мера защиты для детей. Обеспечение безопасности окон позволяет предотвратить несчастные случаи, защитить детей от внешних угроз и создать благоприятные условия для их развития и благополучия", - говорит Гульжан Нурмуханова.

Оконные компании предлагают широкий спектр решений для защиты окон. Среди них - металлическая решетка, ручка с замком, ограничитель открывания окна тросом, блокиратор поворота, фурнитура с измененной очередностью открывания, ручка с секретом.

Как видим, способов защитить своё чадо от падения много. Главное в этом деле – ответственность родителей.