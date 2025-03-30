Старые покрышки вспыхнули на предприятии в Костанае
Горение сопровождалось выделением густого черного дыма.
Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07Сегодня, 15:07
103Фото: скриншот с видео МЧС
В Костанае пожарные потушили возгорание старых покрышек на территории одного из предприятий в микрорайоне Узкая Колея, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Сообщение о возгорании поступило на пульт 112, после чего к месту происшествия были оперативно направлены пожарные расчёты.
"Огнеборцы установили, что горят старые автомобильные покрышки. Горение сопровождалось выделением густого черного дыма.Благодаря слаженной работе спасателей удалось оперативно ликвидировать возгорание, не допустив распространение огня на соседние складские помещения", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, острадавших нет, причина устанавливается.
Видео: МЧС РК
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