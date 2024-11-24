Стартуют продажи билетов на матч ФК "Астана" с "Челси"
Матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы.
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24 ноября стартует продажа билетов на матч с футбольного клуба "Астана" с "Челси", передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба ФК "Астана", билеты будут доступны на сайте www.zakazbiletov.kz. В связи с повышенным интересом к данному матчу предусмотрены следующие условия безопасности продаж билетов:
- ограничение продажи билетов в одни руки до четырёх штук. Реализованы они будут по электронной почте, номеру телефону и кредитной карте;
- билеты будут носить именной характер. При оформлении заказа необходимо будет внести данные каждого посетителя, при посещении матча необходимо будет при себе иметь подтверждающий документ;
- электронный билет будет с QR-кодом, дающем право на проход. Он будет отправлен на электронную почту в день матча.
В связи с повышенным ажиотажем в случае увеличения трафика на сайте www.zakazbiletov.kz возможно включение виртуальной очереди.
Матч общего этапа Лиги конференций УЕФА состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, начало – в 20:30.
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