Стартуют продажи билетов на матч ФК "Астана" с "Челси"

24 ноября стартует продажа билетов на матч с футбольного клуба "Астана" с "Челси", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает пресс-служба ФК "Астана", билеты будут доступны на сайте www.zakazbiletov.kz. В связи с повышенным интересом к данному матчу предусмотрены следующие условия безопасности продаж билетов:

- ограничение продажи билетов в одни руки до четырёх штук. Реализованы они будут по электронной почте, номеру телефону и кредитной карте;

- билеты будут носить именной характер. При оформлении заказа необходимо будет внести данные каждого посетителя, при посещении матча необходимо будет при себе иметь подтверждающий документ;

- электронный билет будет с QR-кодом, дающем право на проход. Он будет отправлен на электронную почту в день матча.

В связи с повышенным ажиотажем в случае увеличения трафика на сайте www.zakazbiletov.kz возможно включение виртуальной очереди.

Матч общего этапа Лиги конференций УЕФА состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы, начало – в 20:30.