Стартует новый этап приёма документов на коркурс по привлечению учителей в регионы с нехваткой кадров

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20 сентября в Казахстане стартует третий этап приёма документов для участия в спецпрограмме по привлечению лучших педагогов в регионы с нехваткой кадров или низким качеством образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство просвещения.

Речь идёт о Туркестанской, Атырауской, Мангистауской и Алматинской областях. В эти регионы требуются учителя математики, физики, химии, русского языка и литературы, иностранного языка.

Спецпрограмма включает пакет мер поддержки педагогов - предоставление им заработной платы в размере 250 процентов от должностного оклада, рассчитанной на возмещение оплаты за аренду жилья и коммунальных услуг.

Первый этап приёма документов для участия в конкурсе стартовал 16 июня. Второй проведён с 11 по 21 июля. Третий этап начнётся 20 сентября и продлится до 4 октября.

"В предыдущих конкурсах приняли участие педагоги из Нур-Султана, Алматы, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской областей. Сегодня часть из них уже работают в школах тех областей, где есть дефицит кадров или сравнительно слабое качество образования. Усиление школ квалифицированными учителями лучшим образом отразится на повышении качества. Есть семьи, где супруги являются педагогами и вместе переезжают в другую область для того, чтобы делиться знаниями с детьми", – отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.



Трудовой договор с прошедшими конкурс педагогами заключается на пять лет. Дети учителей, которые переехали в один из четырёх регионов, будут обеспечены местами в детских садах и общеобразовательных школах.

В конкурсе могут принять участие педагоги страны вне зависимости от места жительства, имеющие высшее педагогическое или высшее профессиональное и (или) послевузовское образование по соответствующим профилям и прошедшие педагогическую переподготовку на базе организаций высшего и (или) послевузовского образования, с квалификационными категориями "педагог-эксперт", "педагог-исследователь", "педагог-мастер".

Документы также принимают у выпускников вузов по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) по гуманитарному направлению не ниже 3,5, по естественно-математическому направлению не ниже 3,2, а также выпускники магистратуры по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) не ниже 3,4.

Напомним, по поручению Главы государства Министерство просвещения разработало специальную программу привлечения лучших педагогов в регионы, где имеется нехватка учителей. По итогам первых двух конкурсов поступило свыше 1,5 тысячи заявок.