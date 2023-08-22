Стартовая цена акций 10,2 млрд тенге: как будет происходить приватизация "QAZAQ AIR"

Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" сообщило о том, что компания "QAZAQ AIR" будет приватизирована через открытый двухэтапный конкурс, передает BaigeNews
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"Самрук-Казына" обеспечивает полную прозрачность процесса приватизации активов. "QAZAQ AIR" приватизируется в соответствии с планом приватизации, утвержденным правительством Республики Казахстан. Если говорить об основных целях, то мы нацелены на привлечение инвестиций и ресурсов в эту компанию. Как вы знаете, "QAZAQ AIR" уже достаточно успешно оперирует на региональном рынке, на короткие и на длинные расстояния. В 2021 году компания вышла на самокупаемость, в 2022 году показала положительную операционную прибыль", – сказала управляющий директор по развитию и приватизации АО "Самрук-Қазына" Салтанат Сатжан в ходе брифинга.
По словам спикера, привлечение частного инвестора нацелено на создание новых возможностей для развития казахстанского рынка авиаперевозок, в том числе расширение географии "QAZAQ AIR", увеличение флота и внедрение инновационных решений.
"Для это нужен профессиональный инвестор, который сможет дать импульс для дальнейшего развития компании. Это одна из стратегий развития авиакомпаний, используемых в мировой отрасли. Еще одна цель – снижение доли квазигосударственного сектора на конкурентном рынке", — добавила управляющий директор.
Салтанат Сатжан также отметила, что фонд утвердил параметры приватизации "QAZAQ AIR". Таким образом будет проведен открытый двухэтапный конкурс по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR".
В ходе брифинга журналисты поинтересовались тем, как приватизация "QAZAQ AIR" может сказаться на пассажирах и тарифах.
"Даже в текущей ситуации тариф не регулируются. Как мы уже говорили, основной целью приватизации является создание реальной конкуренции, то есть, передача авиакомпании в конкурентную среду. И мы предполагаем, что с приходом нового инвестора, авиакомпания будет дальше развиваться и сможет создать конкурентную среду на рынке. Это будет регулировать цены на авиабилеты в будущем", - заявил член правления АО "QAZAQ AIR" Еркин Наурызбаев.
Стоит отметить, что стартовая цена акций составляет 10,2 млрд тенге. Она была определена независимыми консультантами-оценщиками из компании, которая входит в четыре крупнейших в мире сети компаний – "Большая четвёрка". (КPMG)
По словам Еркина Наурызбаева, инвестор должен иметь опыт в гражданской авиации.
"Помимо этого, если этот (инвестор - прим. автора) финансовая организация, то она может привлечь третьих лиц, которые имеют опыт в гражданской авиации для того, чтобы включить их в свою команду", - пояснил Наурызбаев.
Все четко сформулированные критерии, отраженные в конкурсной документации, доступны в открытом доступе. До 28 сентября у всех потенциальных инвесторов есть возможность ознакомиться и подать свои конкурсные заявки.