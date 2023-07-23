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Стартовало комплексное тестирование для поступления в магистратуру
В этом году поступить в магистратуру пожелали около 43 тысяч казахстанцев, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Министерства высшего образования и науки РК, наибольшее количество заявлений поступило на такие направления подготовки, как "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Бизнес, управление и право".
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Регистрация желающих принять участие в комплексном тестировании проводилась с 1 июня по 15 июля на сайте Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК app.testcenter.kz.
"Полтора месяца проводилась регистрация всех желающих поступить в магистратуру. При регистрации место проведения тестирования поступающий выбирал самостоятельно. Экзамены продлятся до 10 августа", — пояснил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.
Напомним, что для обучения в магистратуре в 2023 году выделено более 13 тысяч грантов. Гранты для подготовки кадров выделяются по востребованным направлениям.
Приём документов на конкурс грантов будет осуществляться с 11 по 14 августа, а список обладателей грантов будет опубликован до 26 августа. Зачисление в ОВПО завершится до 28 августа.
В этом году по-прежнему будет обеспечена процедура проведения онлайн-апелляции в случае несогласия с результатами тестирования. В течение 30 минут после завершения тестирования поступающий сможет сразу подать заявление на апелляцию. Апелляция рассматривается в течение пяти дней. После сертификат будет доступен в Личном кабинете поступающего.
Проходной балл остался прежним: для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление – 75 баллов, на профильное направление – 50 баллов.
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