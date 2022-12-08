Стартовали торги акциями АО "НК "КазМунайГаз"

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Сегодня в Казахстане стартовали торги акциями крупнейшей отечественной нефтегазовой компаниии "КазМунайГаз", передает BaigeNews.kz. В рамказ IPO с 9 ноября по 2 декабря казахстанцы могли купить акции КМГ по цене 8406 тенге на двух казахстанских биржах.

В церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана принимали участие известные представители финансового сектора, главы БВУ и премьер-министр РК Алихан Смаилов. Он отметил, что IPO ведущей национальной компании проводится в рамках реализации реформы по дальнейшему разгосударствлению экономики. Общий объем IPO составил порядка 154 миллиардов тенге ($330 миллионов), количество поданных заявок – порядка 130 тысяч, доля инвесторов из Казахстана – более 95%.

"Заявки наших граждан были удовлетворены в приоритетном порядке и в полном объеме. IPO "КазМунайГаза" является одной из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана. Это несет в себе положительный эффект как для развития отечественного финансового рынка, так и для граждан нашей страны", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, вывод крупных госкомпаний на фондовый рынок повышает их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами, а также совершенствует инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения в целом.

"В скором времени и другие нацкомпании также станут публичными за счет проведения ряда IPO в 2023-2025 годах. Это еще один наш с вами шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах народа Казахстана", — заключил премьер-министр.

Напомним, с 9 ноября по 2 декабря проводилась подписка на акции КМГ, в ходе чего от инвесторов поступило свыше 129 тысяч заявок на сумму свыше 181 миллиард тенге. В итоге было принято решение об удовлетворении заявок на сумму свыше 153 миллиарда тенге для недопущения концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов. Заявки на покупку акций, поступившие от граждан РК, были удовлетворены в полном объеме. Таким образом, в рамках данного IPO фонд "Самрук-Казына" продает 18 303 584 простые акции КМГ, что составляет 3% от общего количества размещенных простых акций компании.