Стартовала ежегодная медианеделя Astana Media Week

В Астане начала работу медианеделя Astana Media Week-2022. Ведущие эксперты медиакомпаний, представители международных организаций и известные журналисты собрались вместе для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед индустрией, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В рамках форума проходит выставка "Контент-маркет", в которой принимают участие республиканские и региональные телеканалы и продакшн-компании. С работой "Контент-маркета" ознакомился вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

За восемь лет существования Astana Media Week были реализованы важные инициативы, существенно повлиявшие на развитие медиа в Казахстане. Особое внимание в этом году будет уделено правовой трансформации медиа, развитию многоплатформенных экосистем, региональной, спортивной и отраслевой журналистике, детскому контенту и роли ситуационных центров в управлении социальной напряженностью.

В этом году мероприятие ожидает участие представителей международных медиа-организаций, таких как DW (Германия), NHK (Япония), Азиатско-Тихоокеанский вещательный союз (ABU), CGTN (Китай), TRT World (Турция), "Яндекс плюс", Setanta

Sports (Грузия). Эти эксперты и лидеры индустрии представят свои уникальные взгляды и опыт, что позволит участникам погрузиться в глобальные тренды и обменяться передовыми практиками в сфере медиакоммуникаций.

Программа Astana Media Week 2024 охватывает широкий спектр актуальных и значимых тем, включая дискуссию “Подготовка медиа-специалистов: ожидание/реальность” и визионерскую лекцию “Superconnected: ИИ, цифровые медиа и будущее техносоциальной жизни”. Активные участники медиа-недели смогут не только расширить свои профессиональные горизонты, но и получить шанс выиграть туристическую поездку в Камбоджу.