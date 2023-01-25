Стартовал приём заявок от казахстанцев на обучение в Индонезии

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Казахстанцам выделены образовательные гранты для обучения в бакалавриате магистратуре и докторантуре в престижных вузах Индонезии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр международных программ (ЦМП).

Гранты выделены в рамках стипендиальной программы правительства Индонезии Kemitraan Negara Berkembang.

Заявки для участия в конкурсном отборе необходимо подать онлайн через официальный веб-сайт стипендиальной программы по ссылке. Заявки принимаются до 15 февраля 2023 года

Стипендия покрывает расходы на обучение, медицинское страхование, авиаперелёт, а также выплачивается ежемесячная стипендия. Подробная информация и требования к претендентам о стипендиальной программе размещены по данной ссылке.

Для участия в конкурсе претенденты должны иметь: для обучения в бакалавриате - аттестат об окончании школы, в магистратуре - диплом о высшем образовании (бакалавра). Кандидаты для обучения в докторантуре должны представить диплом, подтверждающий наличие степени магистра, и тему предпологаемой научной работы.

Для получения рекомендательного письма от посольства Индонезии нужно направить полный пакет необходимых документов на электронный адрес gulnur.s@inbox.ru (документ выдаётся в течении трёх рабочих дней после онлайн-интервью с представителем посольства,интервью проводится на английском языке).

Также кандидаты могут обратиться за дополнительной информацией к сотруднику посольства Индонезии в Казахстане Гульнур Сейсенкуловой: gulnur.s@inbox.ru, +7 702 595 1561.