Стартовал приём заявок на соискание журналистской премии URKER

Фото: МИОР РК

В Казахстане стартовал приём заявок на соискание национальной премии в области печатной, радио, интернет-журналистики URKER-2022, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на министерство информации и общественного развития.

На премию могут претендовать республиканские и региональные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент на территории республики. Приём заявок - с 30 сентября по 19 октября 2022 года включительно. Заявленные работы должны быть опубликованы в период со 2 июня 2021 года до 29 сентября 2022 года. Конкурсные работы должны быть опубликованы в печатном издании, на интернет-ресурсе либо выйти в радиоэфире. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте премии urker-awards.kz по 10 номинациям:

1. Лучшее интервью года

2. Лучший репортаж года

3. Лучший материал на социальную тему

4. Лучшее журналистское расследование года

5. Лучший аналитический материал года

6. Лучший материал на международную тему

7. Лучший новостной портал года

8. Лучший проект на радиостанции

9. Лучшая фотография года

10. Лучшее региональное СМИ

Специальные премии:

1. Специальная премия имени Ахмета Байтурсынова (проект печатных СМИ)

2. Специальная премия имени Шерхана Муртаза (авторский проект)

3. Специальная премия имени Батыра Казыбаева (проект интернет СМИ)

Оценивать работы будет независимое жюри, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты. Победителю каждой номинации выдается денежная премия в размере миллиона тенге.

Организаторами премии являются министерство информации и общественного развития РК и корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры".