Стартовал приём заявок на соискание премии "Тұмар"

Фото: МИОР РК

Стартовал приём заявок для участия в национальной телевизионной премии "Тұмар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство информации и общественного развития РК.



Заявки нужно подать через сайт tvtumar.kz, приём завершится 18 июня. К участию в премии допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в 2022 году. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент.

Впервые в этом году журналисты могут подать заявки по новым номинациям "Лучший спортивный комментатор" и "Лучшее журналистское расследование".

Номинации:

1. Лучшая информационная программа

2. Лучший социальный проект

3. Лучшее журналистское расследование

4. Лучшая аналитическая программа

5. Лучшее ток-шоу

6. Лучшая развлекательная программа

7. Лучший тележурналист

8. Лучший телеведущий

9. Лучший спортивный комментатор

10. Лучший региональный телеканал

11. Лучший документальный фильм (специальная премия имени Қамала Смайылова)

12. Лучший анимационный фильм (специальная премия имени Әмен Қайдарова)

За всю историю премии более 1,5 тысячи журналистов подали заявки на участие, 258 работ вошли в список номинантов. Обладателями эксклюзивной статуэтки стали 70 специалистов отечественной телевизионной журналистики.

Имена победителей премии "Тұмар-2023" станут известны уже в этом году. Хочется отметить, что в дополнение к изящной статуэтке-оберегу победители получат миллион тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.