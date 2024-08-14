Стартовал приём заявок на премию "Үркер"

Стартовал приём заявок на соискание национальной премии "Үркер", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и информации РК.

Претендовать на неё могут быть республиканские, региональные и международные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент.

Приём заявок будет осуществляться с 13 августа по 1 сентября 2024 года включительно. Заявленные работы должны быть опубликованы в период с 7 августа 2023 года до 11 августа 2024 года. Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте премии – urker-awards.kz по 12 номинациям:

1. Лучшее интервью года

2. Лучший репортаж года

3. Лучший материал на социальную тему

4. Лучшее журналистское расследование года

5. Лучший аналитический материал года

6. Лучший проект на радиостанции

7. Лучшая фотография года

8. Лучший новостной портал года

9. Лучшее региональное СМИ года

10. Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)

11. Лучший подкаст года

12. Лучший You-tube канал года

Оценивать работы будет независимое жюри из числа авторитетных журналистов, заслуженных деятелей отрасли и международных медиаэкспертов.

Победитель каждой номинации получит денежную премию в размере миллиона тенге.