Стартовал приём заявок для поступления в магистратуру в Казахстане

1 ноября в Казахстане начался приём заявок на участие в комплексном тестировании для поступления в магистратуру, передаёт BaigeNews.kz.

Регистрация проходит на сайте Национального центра тестирования МНВО РК. www.app.testcenter.kz Она завершится 18 ноября.

Само тестирование состоится с 28 ноября по 11 декабря.

При регистрации поступающий самостоятельно выбирает город сдачи тестирования. Внести изменения в заявление по группе образовательных программ, языку и месту сдачи экзамена претенденты могут до завершения срока приёма заявлений (до 18 ноября).

Информация о дате проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 22 ноября.

"Комплексное тестирование проводится в электронном формате и состоит из трёх блоков: тест по иностранному языку, тест на определение готовности к обучению и тест по профилю группы образовательных программ. На это отводится 3 часа 55 минут. Поступающие, у которых есть один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, освобождаются от сдачи теста по иностранному языку", – пояснил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

В этом году проходной балл для поступления в научно-педагогическую магистратуру составляет 75, для поступления в профильную магистратуру – 50.

В случае несогласия с результатами комплексного тестирования, поступающие смогут подать онлайн-апелляцию.

В министерстве отметили, что лица, не допущенные к тестированию за нарушение правил, а также те, чьи результаты были аннулированы во время летнего КТ, не допускаются на повторное участие в экзамене.

Поступающие в магистратуру могут претендовать на почти четыре тысячи государственных образовательных грантов.