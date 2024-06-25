Стартовал приём документов в колледжи Казахстана

В Казахстане открылся приём документов в организации технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Подать заявление абитуриентам возможно двумя способами: на бумаге в колледже с 25 июня и в электронном виде через портал egov.kz с 1 июля.

Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа: по творческим специальностям – с 25 июня по 20 июля, по педагогическим и медицинским специальностям – с 25 июня по 15 августа.

Для поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавра зачисление будет производиться на основе среднего балла аттестата. Ранжирование проведёт автоматизированная информационная система по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов.

Выпускники, поступающие по рабочим специальностям будут зачисляться в колледж по итогам собеседования.

Выпускники, выбравшие педагогические, медицинские и творческие специальности, будут сдавать специальные или творческие экзамены, или собеседование. Они будут проводиться приемными комиссиями колледжей. Конкурсы для поступающих будут проходить с 19 по 25 августа, по специальностям искусства и культуры с 29 июля по 2 августа.

Абитуриенты смогут подать документы сразу по четырём специальностям в четыре колледжа.

Всего в новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, это на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом.