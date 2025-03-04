Приём документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Болашак" начался в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Конкурсный отбор будет проводиться с 1 апреля по 31 декабря. Приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.

В 2025 году для обучения по программе "Болашак" выделено 645 стипендий. Из них по программам магистратуры – 411, по докторантуре/резидентуре – 41, по стажировкам – 193.

"Перечень приоритетных специальностей сформирован на основе заявок центральных и местных государственных органов, с учётом прогноза потребности экономики в кадрах уполномоченного госоргана в сфере социальной защиты населения. В рамках программы "Болашак" для присуждения стипендии предусмотрены следующие квотные категории: инженерно-технические работники, медицинские работники, претенденты из сельского населённого пункта, а также государственные служащие. Стипендиаты квотных категорий международной стипендии "Болашак" имеют возможность пройти языковую подготовку за счёт стипендии, а также поступить в зарубежный вуз после её присуждения", - отметили в Миннауки и высшего образования РК.

Кроме того, на 2025 год Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом утверждены следующие категории работников для прохождения стажировок по программе "Болашак":

1) инженерно-технические работники, работники сферы агропромышленного комплекса, специалисты по искусственному интеллекту;

2) педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, педагоги и работники организаций высшего и (или) послевузовского образования;

3) медицинские работники;

4) государственные служащие;

5) работники средств массовой информации;

6) работники сферы культуры, туризма и спорта;

7) судьи и работники судов.

Приём документов для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии по программе "Научные стажировки" начался 3 марта. Программа утверждена в соответствии с поручением Главы государства с целью повышения квалификации казахстанских учёных в ведущих научных центрах мира. На 2025 год выделено 250 стипендий.

Государство покрывает расходы на академическое обучение, прохождение стажировки, перелёт, медицинскую страховку, визовые сборы, приобретение учебных материалов, а также выплачивает ежемесячную стипендию.