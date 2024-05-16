Стартовал прием заявок на гранты для медиатренеров на обучение журналистов
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Корпоративный фонд "Медиа дамыту қоры" при поддержке министерства культуры и информации Республики Казахстан с 16 мая 2024 года объявляет о начале приема заявок на гранты для медиатренеров на обучение журналистов и блогеров, передаёт BaigeNews.
Обучение должно быть ориентировано на практические занятия, проводиться в офлайн-формате и считаться завершенным при создании учащимися медиапродуктов, соответствующих направлению прослушанного ими курса. Под медиапродуктом подразумеваются индивидуальные или групповые журналистские или блогерские материалы в любом формате и жанре.
В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица, включая НПО. Кандидат на проведение обучения должен иметь не менее 5 лет опыта работы в медиасфере. Бюджет заявляемого курса не должен превышать 5 000 000 тенге и должен быть обоснован.
При подаче заявки участником может быть выбрано несколько областей Республики Казахстан, но в случае получения гранта медиаспециалист проведет курс только в одном регионе. Группу учащихся формирует грантополучатель по согласованию с фондом.
Участниками конкурса могут стать специалисты медиасферы, имеющие опыт в проведении обучающих курсов и тренингов. Гранты для медиатренеров предоставляются в целях проведения обучающих тренингов и курсов по следующим темам:
1) Аналитическая журналистика;
2) Медиаэтика;
3) Критический подход к изучению и подаче информации.
Прием заявок для участия в отборе грантовой программы будет осуществляться с 16 мая по 30 июня 2024 года на сайте https://mdq.kz .
Условия участия в конкурсе:
- Кандидат должен быть гражданином Республики Казахстан;
- Иметь опыт работы в области СМИ не менее 5 лет;
- Иметь соответствующее высшее образование;
- Ознакомиться с объявлением на сайте;
- Подать заявку и заполнить анкету;
- Каждый участник может подать только одну заявку.
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