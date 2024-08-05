Стартовал конкурс на присуждение гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
129Фото: baigenews.kz
Министерство культуры и информации РК объявило о начале конкурса "Тәуелсіздік ұрпақтары", учрежденного Главой государства, передаёт BaigeNews.kz.
Целью конкурса является государственная поддержка инициатив, направленных на формирование сообщества активной творческой молодёжи.
В 2024 году выделили 30 грантов по три миллиона тенге. Претендовать на финансовую поддержку могут казахстанцы в возрасте от 14 до 35 лет.
Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации проектов по шести направлениям:
- "Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;
- "Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;
- "Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;
- "Медиа" – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодёжи;
- "Волонтёрство" – для реализации волонтёрских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.
Конкурсные заявки претендентов принимаются с 5 августа по 6 октября на электронную почту t.urpaktary2024@mail.kz.
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