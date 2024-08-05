Стартовал конкурс на присуждение гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Министерство культуры и информации РК объявило о начале конкурса "Тәуелсіздік ұрпақтары", учрежденного Главой государства, передаёт BaigeNews.kz.

Целью конкурса является государственная поддержка инициатив, направленных на формирование сообщества активной творческой молодёжи.

В 2024 году выделили 30 грантов по три миллиона тенге. Претендовать на финансовую поддержку могут казахстанцы в возрасте от 14 до 35 лет.

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации проектов по шести направлениям:

"Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;

"Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

"Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов;

"Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;

"Медиа" – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодёжи;

"Волонтёрство" – для реализации волонтёрских проектов, направленных на решение актуальных социальных проблем.

Конкурсные заявки претендентов принимаются с 5 августа по 6 октября на электронную почту t.urpaktary2024@mail.kz.