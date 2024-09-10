Старт продаж новой линейки айфонов с интегрированным ИИ начнется 20 сентября
Сегодня, 07:17
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Сегодня, 07:17Сегодня, 07:17
130Фото: pixabay.com
На ежегодной осенней презентации Apple показала линейку новых iPhone 16 и 16 Pro, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
"Новые смартфоны, которые оснащены долговечными аккумуляторами и более мощными чипами, стали первыми устройствами, разработанными специально для работы с ИИ и набором функций Apple Intelligence, который был представлен на конференции разработчиков в июне", - заявили в компании.
Генеральный директор Apple Тим Кук сказал, что обновления "раздвинут границы того, что может делать смартфон".
Старт продаж новых айфонов запланирован на 20 сентября.
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