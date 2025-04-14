В городе Осака стартовала Всемирная выставка EXPO 2025 — масштабное международное событие, объединившее 158 стран и 9 международных организаций. Выставка будет проходить в период с 13 апреля по 13 октября 2025 года. Местом проведения выбран искусственный остров Юмешима, специально подготовленный для мероприятия такого уровня. Главная тема выставки — "Создавая общество будущего для нашей жизни" — раскрывается через три направления: "Спасение жизней", "Расширение прав и возможностей" и "Объединение жизней".

На официальной церемонии выставки принял участие император Японии Нарухито и премьер-министр Сигэру Исиба. Делегацию от Казахстана возглавил министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев.

Национальный павильон расположен в тематическом кластере "Объединение жизней", расположившись в непосредственной близости от павильонов таких стран, как Южная Корея, Германия, Люксембург, Непал, Азербайджан, Иран, Монако и Турция.

Павильон Казахстана на выставке EXPO 2025 — это цифровая вселенная, где новейшие технологии становятся проводником к культуре, истории и будущему страны. Концепция, основанная на символе шанырака, объединяет интерактивные зоны: от 3D-мэппинга, раскрывающего многогранное наследие, до иммерсивного проекционного шоу, где лица посетителей сливаются в единое визуальное полотно. Каждый элемент экспозиции — это диалог с гостем, вовлекающий в исследование потенциала Казахстана в области экологии, туризма, инноваций и устойчивого развития.

Особое внимание уделено демонстрации инвестиционного и экономического потенциала страны: представлены ключевые отрасли, природные ресурсы, туристический и инновационный потенциал, а также достижения в области "зелёной" энергетики и устойчивого развития. Павильон призван стать современной площадкой для диалога, культурного обмена и установления новых партнёрств на глобальном уровне.

В павильоне представлено новаторское достижение в области трансплантации органов и лечения изолированных органов – инновационное устройство ALEM (Astana Life Ex-situ Machine). Разработанное ведущими казахстанскими медицинскими исследователями и инженерами, ALEM позволяет сохранять донорские органы более 24 часов, с возможностью проведения необходимых вмешательств и целенаправленного лечения на изолированном органе. Это новшество знаменует собой новую эру в регенеративной медицине, расширяя возможности спасения жизней.

Стоит отметить, что согласно традициям казахского народа и культуры гостеприимства, в день открытия в павильоне были представлены национальные угощения.

Выставки EXPO — это не просто возможность представить достижения, но и важная платформа для укрепления международных связей, развития экономического и культурного диалога.