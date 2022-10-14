Старшеклассники разработают проекты благоустройства Астаны

Фото: акимат Астаны

Школьники из Астаны могут предложить проекты по благоустройству общественных пространств и дворов города. Для этого в столичном районе Сарыарка идет набор участников на курсы "Школа активных горожан" (ШАГ), передает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт городского акимата.

Принять участие в курсах могут ученики 9-10 классов. Занятия состоят из двух частей. Прежде чем приступить к детальной разработке проектов, школьникам расскажут о том, как выстроен процесс благоустройства, финансирования и что необходимо для создания собственного плана. После теоретической части участники начнут делать схемы своих концептов, которые отправятся на рассмотрение комиссии.

Финальный этап работы детей – победа на онлайн-голосовании и реализация проекта на территории района Сарыарка.

Реализация ШАГ - часть республиканского проекта "Бюджет народного участия". Поэтому проекты детей будут выставлены на голосование наряду с проектами других жителей района.

"Курсы ШАГ внедрялись и успели показать свои результаты в других городах страны. Однако, участниками на этот раз впервые являются дети. Такой проект поможет со школьной скамьи развивать у детей ответственность за свой город и научить их проявлять инициативы в улучшении Астаны", - рассказали в пресс-службе акимата района Сарыарка.

Организаторы отмечают, что курсы проводятся бесплатно. Отбор участников проекта продлится до 26 октября.