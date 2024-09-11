Старшеклассники избивают учеников в Астане: полиция начала проверку

Полиция Астаны начала проверку по факту избиения учеников в одной из школ города, передаёт BaigeNews.kz.

Видео избиения появилось в соцсетях. В посте сообщается, что такие факты в столичной школе-гимназии №83 имени Ы.Алтынсарина происходят регулярно.

"Группа школьников на постоянной основе занимается издевательством над другими школьниками, избивают, буллят, при этом занимаются этим массово, всей своей компанией (порядка 15 человек). Есть информация, что преподавательский состав в курсе, завучи и директор тоже, никаких мер не предпринимают. Во главе этой шайки подростков стоит некий Меир", – указывается в посте.

В комментариях под видео департамент полиции Астаны сообщил, что участники данного инцидента – ученики девятого класса. Их личности установлены.

"Ученики опрошены в присутствии родителей, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам будет дана правовая оценка действиям учеников", – отметили в ДП.