Старшеклассник с ножом напал на подростка в Усть-Каменогорске

ЧП произошло в одной из школ Усть-Каменогорска. Перепалка между учениками переросла в поножовщину, передаёт BaigeNews.kz.

"Между учениками произошла словесная ссора, в ходе которой один из школьников складным сувенирным ножом причинил телесные повреждения оппоненту и самому себе. Обстоятельства устанавливаются, изучаются видео с камер наблюдения, проведена профилактическая работа по усилению мер безопасности", - сообщили в ДП ВКО.