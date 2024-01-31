Старшеклассник с ножом напал на подростка в Усть-Каменогорске
Сегодня, 21:53
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:53Сегодня, 21:53
178Фото: instagram.com/eastkazpolice
ЧП произошло в одной из школ Усть-Каменогорска. Перепалка между учениками переросла в поножовщину, передаёт BaigeNews.kz.
"Между учениками произошла словесная ссора, в ходе которой один из школьников складным сувенирным ножом причинил телесные повреждения оппоненту и самому себе. Обстоятельства устанавливаются, изучаются видео с камер наблюдения, проведена профилактическая работа по усилению мер безопасности", - сообщили в ДП ВКО.
Полицейские начали досудебное расследование по факту хулиганства.