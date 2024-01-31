  • 31 Января, 23:20
  • BAIGENEWS

Старшеклассник с ножом напал на подростка в Усть-Каменогорске

Сегодня, 21:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/eastkazpolice Сегодня, 21:53
Сегодня, 21:53
178
Фото: instagram.com/eastkazpolice

ЧП произошло в одной из школ Усть-Каменогорска. Перепалка между учениками переросла в поножовщину, передаёт BaigeNews.kz.

"Между учениками произошла словесная ссора, в ходе которой один из школьников складным сувенирным ножом причинил телесные повреждения оппоненту и самому себе. Обстоятельства устанавливаются, изучаются видео с камер наблюдения, проведена профилактическая работа по усилению мер безопасности", - сообщили в ДП ВКО.

Полицейские начали досудебное расследование по факту хулиганства.


Самое читаемое

Наверх