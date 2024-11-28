Старшеклассник получил ножевое ранение в Актобе

В Актобе 15-летний подросток попал в больницу с ножевым ранением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Врачи диагностировали глубокую рану бедра. Мальчика прооперировали. Сейчас он находится в отделении травматологии.

"Рана в области нижней трети бедра по внутренней поверхности. Большие магистральные сосуды не задеты. Рана глубиной в пределах 3-4 сантиметров", – рассказал заведующий отделением травматологии многопрофильной областной детской больницы Акимжан Аубакиров.

Директор учебного заведения, где учится пострадавший, заверила: ранение десятиклассник получил во время игры с друзьями. По факту хулиганства полицейские завели уголовное дело. Личность хулигана установлена, он доставлен в отделение полиции.