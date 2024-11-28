Старшеклассник получил ножевое ранение в Актобе
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе 15-летний подросток попал в больницу с ножевым ранением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Врачи диагностировали глубокую рану бедра. Мальчика прооперировали. Сейчас он находится в отделении травматологии.
"Рана в области нижней трети бедра по внутренней поверхности. Большие магистральные сосуды не задеты. Рана глубиной в пределах 3-4 сантиметров", – рассказал заведующий отделением травматологии многопрофильной областной детской больницы Акимжан Аубакиров.
Директор учебного заведения, где учится пострадавший, заверила: ранение десятиклассник получил во время игры с друзьями. По факту хулиганства полицейские завели уголовное дело. Личность хулигана установлена, он доставлен в отделение полиции.
"Там были наши два наших ученика и третий – студент колледжа. Нож студента колледжа. Играя ножом, попали чуть выше колена, следствие идёт. Родители знают, что это несчастный случай, все присутствовали и в больнице, и здесь были. Родители пострадавшего ребёнка тоже признают, что это по неосторожности", – сказала директор средней школы №10 города Актобе Индира Бексултанова.